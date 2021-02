Os alunos do Programa Vida Saudável - parceria entre os governos municipal e federal - podem participar gratuitamente de quantas atividades físicas desejarem Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 16/02/2021 12:20

SÃO GONÇALO - Para democratizar o esporte recreativo adulto, o Programa Vida Saudável - uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e o Governo Federal - oferece agora aulas gratuitas de muay thai adaptadas para o público acima dos 60 anos. Mas pessoas de qualquer idade podem participar. A atividade acontece no bairro Camarão, sempre às terças e quintas-feiras, das 8h às 9h.

"O muay thai é uma das artes marciais que mais auxiliam no combate à depressão, garantindo ao praticante bem-estar mental, físico e emocional, além de proporcionar a manutenção e/ou recuperação do equilíbrio, uma das habilidades motoras mais afetadas em idosos, o público-alvo do programa. Como esporte e atividade física, também é um grande aliado disciplinar, no ganho de massa e tônus muscular", assegurou Karla Sampaio, coordenadora pedagógica do Vida Ativa.

O muay thai é uma arte marcial tailandesa que proporciona flexibilidade, condicionamento físico e uma melhor concentração. “A prática esportiva, além de trazer benefícios para a saúde física, beneficia também a saúde mental. As aulas de muay thai proporcionam uma melhor mobilidade, lateralidade e coordenação motora”, garantiu a coordenadora do Núcleo Vida Ativa, Suellen Furlani.

A secretária de Esporte e Lazer, Simone Monteiro, afirma que é importante priorizar e reforçar o compromisso com a qualidade de vida da população gonçalense para que sejam estimulados cada vez mais os hábitos saudáveis. “Pretendemos promover a democratização do esporte e lazer para todos e conscientizar sobre a necessidade da preservação dos espaços públicos para o desenvolvimento de tais atividades e garantir a manutenção dos mesmos", disse.

Para se inscrever nas aulas gratuitas do muay thai adaptado promovido pela Prefeitura, é necessário comparecer ao endereço do Núcleo Vida Ativa (Rua Jaime Figueiredo, s/n, Camarão) e procurar o coordenador responsável. Os dados solicitados para a inscrição são: nome, endereço, data de nascimento, telefone e uma breve entrevista relacionada à saúde e ao uso de medicamentos.

O Programa Vida Saudável conta ainda com aulas de artesanato, ginástica, circuito funcional, dança, alongamento, relaxamento, caminhada, atividades expressivas, prevenção de quedas, capoterapia, exercícios respiratórios e jogos. As atividades são realizadas sempre sob a supervisão de profissionais qualificados. Os alunos podem participar de quantas atividades físicas desejarem gratuitamente.

