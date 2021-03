Segundo o prefeito (na foto, ao meio), o convênio irá garantir que a usina de asfalto possa funcionar a pleno vapor, acelerando os trabalhos de pavimentação e recuperação de ruas no município Divulgação

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson assinou um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) para a realização de obras do Programa Estado Presente, visando à melhoria da malha rodoviária estadual nos trechos dentro dos limites do município, incluindo vias de acesso secundárias, vicinais, arteriais, coletoras e locais. A expectativa é de que os trabalhos possam ser iniciados já na próxima semana.

O DER irá fornecer materiais e insumos para a execução dos projetos apresentados pela Prefeitura. Caberá ao município realizar as obras, além da conservação e manutenção também previstas. Segundo o prefeito, o convênio irá garantir que a usina de asfalto possa funcionar a pleno vapor, acelerando os trabalhos de pavimentação e recuperação de ruas no município. "As operações tapa-buracos já vêm sendo realizadas desde o primeiro dia de governo, e a parceria com o DER irá aumentar a capacidade de atuação das equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano", garantiu Capitão Nelson.

Participaram da solenidade de assinatura do convênio: o prefeito Capitão Nelson; o secretário de Estado das Cidades, Uruan de Andrade; o presidente do DER-RJ, Luiz Roberto Pereira de Souza; os secretários municipais de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, e de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo, Douglas Ruas; e representantes de outros municípios também beneficiados pelo programa.