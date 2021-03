Acerto de contas havia sido prometido pelo subsecretário de Educação durante encontro presidido pela vereadora Priscilla Canedo (PT) no último dia 5 na Câmara Arquivo

Por Irma Lasmar

Publicado 13/03/2021 17:05

SÃO GONÇALO - A Prefeitura quitou dois meses de convênio que estavam em atraso com as creches comunitárias. A ação aconteceu após uma audiência pública presidida pela vereadora Priscilla Canedo (PT) em parceria com os vereadores Romário Régis (PCdoB) e Professor Josemar (PSOL), realizada no último dia 5. O encontro no plenário da Câmara, que contou com a presença do subsecretário municipal de Educação, Maurício Nascimento, debateu o atraso dos salários e as dívidas que perduravam desde o ano passado.

Segundo porta-vozes da atual gestão municipal, a previsão é que na próxima semana os salários também sejam quitados. “Fico feliz de conseguir contribuir com a cidade e com esses trabalhadores quem têm papel fundamental na educação infantil”, afirmou Priscilla Canedo.

Para Romário Régis, esse resultado configura o início de uma luta pela melhoria na educação da cidade: “A audiência pública já gerou um fruto fundamental dos meses atrasados deste ano. O desafio e a pressão para melhorar a educação não para por aí. Precisamos organizar a regulamentação das creches, o pagamento dos atrasados de 2020 e entender de forma estratégica o trabalho das creches conveniadas na nossa cidade. Os desafios são muitos, mas é ótimo ver que já conseguimos um desdobramento efetivo”.