Por Irma Lasmar

Publicado 16/03/2021 08:00

SÃO GONÇALO - A Subsecretaria de Trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), abriu 12 vagas de emprego nesta segunda-feira (15) para auxiliar de compras, costureiro(a), cozinheiro(a) e auxiliar de serviços gerais.

Para auxiliar de compras, são duas vagas para ambos os sexos. Nos pré-requisitos, experiência no setor de compras e ensino médio completo, sendo diferencial ter superior. O salário é de R$ 1.364,88 além de benefícios, como plano de saúde, passagem, plano odontológico e ticket alimentação.

Já para costureiro(a), é preciso ter experiência comprovada em confecção de roupas e ensino fundamental completo. As quatro vagas que são para ambos os sexos tem remuneração de R$ 1.300,00, mais passagem e alimentação.

Para cozinheiro(a), são três vagas destinadas a quem tenha experiência geral, de restaurante ou industrial, além de ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.400,00 e os benefícios são seguro de vida, passagem, plano de saúde, plano odontológico e refeição no local.

Já nas três vagas para auxiliar de serviços gerais é preciso ter experiência comprovada em serviços pesados, ter ensino médio completo, ser do sexo masculino, ter entre 20 e 40 anos e morar em São Gonçalo, utilizando apenas um modal de ida e outro de volta para o bairro do Alcântara. A remuneração é de R$ 1.290,00 e os benefícios são passagem e vale-alimentação no valor de R$ 350.

Para se candidatar a uma vaga, é importante que o cidadão interessado mantenha o seu cadastro atualizado. O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado no sistema com as exigências da vaga disponibilizada pelo contratante.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir à unidade mais próxima do Sine, portando RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. A idade mínima é de 14 anos. Em São Gonçalo, os endereços são Rua Dr. Alfredo Backer 500, lojas 11 e 12, no Alcântara e Shopping Partage, terceiro piso, no Centro. Por conta da pandemia, as unidades estão funcionando de segunda a sexta, das 10h às 16h.