Pakato, um dos principais grafiteiros de São Gonçalo, que morreu este ano em um acidente de motocicleta, receberá homenagem dos colegas neste sábado (20) Arquivo

Por Irma Lasmar

Publicado 17/03/2021 09:00

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson se reuniu com grafiteiros independentes para alinhar o cronograma de revitalização de viadutos da cidade. A ideia da ação, que possui o aval do chefe do Executivo, é colorir as estruturas contando um pouco da história de cada bairro, por meio dos artistas do município. O encontro contou com a presença do secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, de representantes da Secretaria de Turismo e Cultura e dos grafiteiros Eduardo Textwo, Thiago Trep e Dyego Xamp.

O trabalho, que deve começar no início de abril, irá contemplar primeiro o viaduto do Alcântara. Na sequência, o Colubandê deve ganhar as tintas dos artistas para, na sequência, outros bairros serem alcançados com a arte gonçalense. Com a proposta de uma cidade cada vez mais limpa e organizada, o prefeito Capitão Nelson espera que as cores do grafite ajudem São Gonçalo a ter uma "cara nova", além de promover a arte urbana.

"Estou realmente empolgado com o trabalho dos nossos artistas. Desejo levar a história do grafite e de São Gonçalo para além dos viadutos, transformando a cidade em um verdadeiro museu a céu aberto", enfatizou Nelson.

O grupo, inicialmente composto por quatro grafiteiros, tem o objetivo de expandir os trabalhos gradativamente, alcançando o número de até 12 artistas.

"O grafite começou aqui em São Gonçalo e um projeto desse, mostrando a história dos bairros, valoriza não apenas a nossa arte, mas as regiões da cidade. Pretendemos abrir portas para fazer oficinas e trazer as novas gerações, mostrando que o grafite pode gerar renda e que a pessoa pode ser reconhecida pelo seu trabalho. Estamos confiantes! O prefeito está empolgado e teve a iniciativa", exclamou Textwo.

Nada menos que 33 artistas da cidade irão prestar uma homenagem a Leonardo Conceição Pessanha, mais conhecido como Pakato, um dos principais grafiteiros de São Gonçalo, que morreu este ano em um acidente de motocicleta. Em memória do companheiro de arte, neste sábado (20), o grupo irá colorir a sede da Secretaria de Turismo e Cultura, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, Av. Pres. Kennedy 721 - Centro.