SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde segue vacinando, nesta sexta (19) e sábado (20), pessoas a partir dos 75 anos com a primeira dose do imunizante contra o coronavírus. A vacinação acontece em oito locais, sendo três com drive-thru. Além dos idosos, ainda continuam se vacinando com a primeira dose os profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais locais ou que moram na cidade e atuam em unidades de outros municípios. São eles: técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal.

A Secretaria também imuniza com a segunda dose da CoronaVac os idosos e funcionários da saúde com mais de 21 dias de vacinados. Para a segunda dose, todos devem estar munidos do comprovante da primeira dose da mesma marca de vacina, aplicada pela Secretaria Municipal de São Gonçalo. Não serão vacinados aqueles que apresentarem comprovante de outra cidade ou nenhum outro. Os que receberam o imunizante Oxford/Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina, que é de 12 semanas, e ainda não está disponível.

Idosos acamados com mais de 80 anos que são atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sendo vacinados em casa. Parentes e responsáveis de acamados ou com mobilidade reduzida, com mais de 79 anos, que não são atendidos pelo programa, podem procurar unidades de saúde mais próximas de suas residências para cadastrar o idoso para receber em casa a vacina, que já está reservada para os acamados.

São Gonçalo segue o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde na utilização e reserva das vacinas e no atendimento aos grupos prioritários. A população pode acompanhar a campanha pelo site www.saogonçalo.rj.gov.br e pelas redes sociais da Prefeitura.

Desde o início da campanha, a cidade aplicou a primeira dose 56.462 pessoas, sendo 22.411 trabalhadores da saúde, 30.380 idosos com mais de 75 anos, 1.631 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas e 1.935 acamados. Até as 16h desta quinta-feira (18), 20.199 pessoas haviam recebido a segunda dose.