Por Irma Lasmar

Publicado 20/03/2021 15:22

SÃO GONÇALO - O Parque Industrial de São Gonçalo, no bairro Água Mineral, ampliou em 150%, em menos de três meses, a produção de artefatos de concreto, como manilhas, meio-fio, bocas de lobo, blocos e tampas de bueiros. Se em janeiro a produção diária era de cerca de 100 peças, no mês de março a produção atingiu a marca de 250 unidades.

"Conseguimos melhorar a linha de produção, pois contamos com servidores antigos e que já conhecem muito bem o trabalho aqui na usina. Cada um, na sua função, é determinante para que possamos colocar o maior número de materiais na rua para atender às demandas da Prefeitura", comentou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, que comanda a equipe de 30 trabalhadores.

Equipes do Desenvolvimento Urbano escoam essa produção pela cidade, em obras de reparos e manutenção. No momento, estão sendo realizadas intervenções em, pelo menos, 10 pontos: viaduto do Colubandê, Rua Mauá (Gradim), Avenida 18 do Forte (Mutuá), Estrada da Conceição (Mutuapira), Rua Aniceto Guimarães (Porto da Madama), Campo da Bhama (Porto Velho), RJ-100, Rua Nielton Nunes (Santa Luzia) e Alameda Campista (Arsenal).

No viaduto do Colubandê e em trechos da RJ-104, o trabalho de limpeza teve início na quarta-feira (17) e foi finalizado na sexta (19), retirando cerca de cinco toneladas de resíduos nos três dias de atividades, que envolveram 27 trabalhadores, uma retroescavadeira e dois caminhões. Antes, os bairros do Alcântara e Jardim Catarina também foram contemplados com a limpeza às margens da RJ-104, de onde foram retiradas aproximadamente 15 toneladas de material.

Já no Mutuá, mais precisamente na esquina da Avenida 18 do Forte com a Rua São Miguel, equipes da Prefeitura finalizaram nesta sexta-feira (19) a requalificação de vias, com recolocação de paralelepípedos e ação tapa-buracos. Outras quatros ruas secundárias do entorno também foram contempladas.