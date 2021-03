A Prefeitura recebeu mais 35.880 doses da CoronaVac destinadas à primeira aplicação e 7.500 doses para a segunda Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 22/03/2021 13:40 | Atualizado 22/03/2021 14:23





SÃO GONÇALO - O Posto de Atendimento Médico (PAM) do Coelho entra na lista dos pontos de vacinação a partir desta segunda-feira (22). Com isso, a cidade passa a contar com nove locais de aplicação da vacina contra o coronavírus, sendo três deles com drive-thru. A Prefeitura recebeu mais 35.880 doses da CoronaVac destinadas à primeira aplicação e 7.500 doses para a segunda. No momento, recebem a primeira dose os idosos a partir de 74 anos. A Secretaria de Saúde disponibiliza o e-mail [email protected] , por onde parentes e responsáveis por idosos acamados ou com mobilidade reduzida com mais de 79 anos podem fazer o cadastro para que eles recebam o imunizante em casa.Além dos idosos, também podem se vacinar com a primeira dose os profissionais da saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais locais ou que moram em São Gonçalo e atuam em unidades de outros municípios. São eles: técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal.

A Secretaria também imuniza com a segunda dose da vacina CoronaVac os idosos e funcionários da saúde com mais de 21 dias de vacinados. Para isso, todos devem estar munidos do comprovante da primeira dose da CoronaVac aplicada em São Gonçalo. Aqueles que não levarem o comprovante ou apresentarem o mesmo oriundo de outra cidade não serão imunizados. Os que receberam o imunizante Oxford/Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina, que é de 12 semanas, e ainda não está disponível.

