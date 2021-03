Cidade já vacinou 62.989 pessoas com a primeira dose e 21.387 com a segunda Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 24/03/2021 12:30

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o calendário de vacinação contra a Covid-19 até o dia 3 de abril, quando serão atendidos idosos a partir de 70 anos. Nesta quarta-feira (24), a imunização de pessoas a partir dos 74 segue em nove pontos de vacinação, sendo três com drive-thru. De quinta-feira (25) a sábado (27) receberão a primeira dose da vacina aqueles com 73 anos para cima. Na próxima semana, entre os dias 29 e 30 de março, será a vez de quem tem no mínimo 72 anos. Já entre os dias 31 de março e 1º de abril, serão imunizados idosos com idade a partir de 71 anos. A vacinação para quem tem no mínimo 70 acontece nos dias 2 e 3 de abril.

Desde o início da campanha, a cidade aplicou a primeira dose em 62.989 pessoas, sendo 22.482 trabalhadores da saúde, 36.782 idosos com mais de 74 anos, 1.633 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, um indígena e 1.986 acamados. Até as 16h de ontem, terça dia 23, 21.387 pessoas tinham recebido a segunda dose.

Além dos idosos, profissionais da saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais locais ou que moram em São Gonçalo e atuam em hospitais de outros municípios também podem se vacinar com a primeira dose. São eles: técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal.

A Secretaria de Saúde gonçalense também imuniza com a segunda dose da CoronaVac os idosos e funcionários da saúde com mais de 21 dias de vacinados. Para isso, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da CoronaVac aplicada em São Gonçalo. Aqueles que não levarem o comprovante ou o apresentarem de outra cidade não serão imunizados. Quem recebeu o imunizante Oxford/Astrazeneca deve aguardar o intervalo da vacina, que é de 12 semanas e ainda não está disponível.

