O prefeito Capitão Nelson (ao centro) reafirmou sua preocupação em acelerar a campanha de vacinação Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 24/03/2021 13:00

SÃO GONÇALO - A Prefeitura enviou um projeto de lei autorizativo à Câmara de Vereadores para ingressar no Conectar – Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras. Trata-se de uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para aquisição de vacinas contra o coronavírus, além de medicamentos, insumos e equipamentos de saúde. Mais de 2,6 mil municípios em todo o país demonstraram interesse em participar do consórcio, que começou a ser formado no final de fevereiro.

"A Prefeitura de São Gonçalo vinha, desde então, informando sua intenção de aderir ao grupo, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pela cidade, da mesma forma que sinalizou positivamente à indicação do governador do Rio em exercício, Cláudio Castro, em viabilizar uma integração entre os municípios para a aquisição do imunizante", contou o secretário municipal de Saúde, André Vargas.

Atualmente, o município segue com a campanha nacional de vacinação, utilizando as doses enviadas pelo Ministério da Saúde e obedecendo às determinações do governo federal para o cumprimento das normas quanto a grupos prioritários. O prefeito Capitão Nelson reafirmou sua preocupação em acelerar a campanha de vacinação, a fim de evitar a evolução da doença, que já acometeu 61.825 pessoas e matou 1.573.

“Estamos recebendo as doses do governo federal, mas a iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos, amparada pelo Supremo Tribunal Federal, nos dá a segurança necessária para abrirmos mais uma possibilidade de acelerarmos a vacinação de nosso povo. São Gonçalo precisa seguir adiante, temos muito trabalho pela frente e a saúde de nossa gente é prioridade”, garantiu o prefeito.