A Secretaria de Saúde também aplica a segunda dose da CoronaVac em idosos e funcionários da saúde com mais de 21 dias de vacinados com a primeira dose Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 01/04/2021 19:01 | Atualizado 01/04/2021 19:09

SÃO GONÇALO - Gonçalenses com mais de 70 anos podem procurar os nove pontos de vacinação contra o coronavírus nesta Sexta-Feira Santa (2) e no Sábado de Aleluia (3) para serem imunizados, das 8h às 12h. Além destes, também se vacinam os profissionais da saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais locais ou que moram na cidade e atuam em unidades de outros municípios. São eles: técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal.



Desde o início da campanha, a cidade aplicou a primeira dose em 77.522 pessoas, sendo 22.516 trabalhadores da saúde, 50.887 cidadãos acima de 71 anos, 1.638 funcionários e internos de Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 moradores de residências terapêuticas, dois indígenas e 2.374 acamados. Até as 16h desta quinta-feira (1º), 22.864 pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose.

Seguindo o calendário, na próxima segunda (5) e terça-feira (6), será a vez dos gonçalenses com mais de 69 anos receberem o imunizante. Já na quarta (7) e quinta-feira (8) que vem, os idosos acima dos 68 poderão se vacinar. E na outra sexta-feira (9) e no sábado (10), vacinam-se aqueles a partir dos 67 anos.

A Secretaria de Saúde do segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro também aplica a segunda dose da CoronaVac em idosos e funcionários da saúde com mais de 21 dias de vacinados com a primeira dose. Para isso, todos devem apresentar o comprovante da primeira dose da CoronaVac recebida em São Gonçalo - do contrário, não serão imunizados. Os que foram vacinados com o imunizante da Oxford/Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina, que é de 12 semanas, mas a mesma ainda não está disponível.

Parentes e responsáveis de acamados ou com mobilidade reduzida com mais de 70 anos atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) recebem a vacina em casa. Quem não é atendido ainda pelo programa deve procurar a unidade de saúde mais próxima de seu endereço para cadastrar o idoso para receber a vacina na residência ou fazer o cadastro pelo e-mail [email protected] As vacinas já estão reservadas para este público, que será imunizado mediante a disponibilidade das equipes.

São Gonçalo segue o Plano Nacional de Imunização (PNI) indicado pelo Ministério da Saúde, tanto na utilização e reserva das vacinas quanto no atendimento aos grupos prioritários. A população pode acompanhar o calendário vacinal pelo site www.saogonçalo.rj.gov.br e as redes sociais da Prefeitura.

Locais de vacinação:



– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Ginásio do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho



Pontos com drive-thru:



– Campo do Clube Mauá, Centro

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves

– Umpa Nova Cidade



Público-alvo e documentação solicitada para a primeira dose:



– Profissionais de saúde com mais de 60 anos na ativa que trabalham em hospitais de São Gonçalo e moram na cidade: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação;

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em unidades hospitalares de São Gonçalo e que residem em outros municípios: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação;

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de outros municípios e residem em São Gonçalo: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, comprovante de residência de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação;

– Idosos (idades definidas de acordo com o calendário): identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação.