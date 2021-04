Vistoria ocorreu nos bairros Zé Garoto e Porto da Pedra Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 01/04/2021 18:25 | Atualizado 01/04/2021 19:06

SÃO GONÇALO - Com o apoio de agentes da operação São Gonçalo Presente e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), a Secretaria Municipal de Transportes deu início nesta quinta-feira (1°) à ação de fiscalização para autuar motociclistas que estiverem transitando com veículos sem silenciador. De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, a multa para aqueles que insistem em circular com motos barulhentas é de R$ 195,23.

Ao longo da vistoria, que ocorreu nos bairros Zé Garoto e Porto da Pedra, foram multados oito veículos e apreendidos outros três. Um motociclista conseguiu realizar a troca do escapamento irregular no próprio local. Ele recebeu a notificação da multa e foi liberado.

Durante a ação conjunta, os policiais também realizaram consultas no sistema para verificar se os condutores tinham pendências judiciais ou se o veículo possuía algum tipo de irregularidade registrada pelo chassi ou motor. “Vamos unir forças para que os condutores parem de circular com motos com escapamentos irregulares, pois os gonçalenses não aguentam mais essa situação. O silenciador é item obrigatório desde 1998, conforme resolução do Conselho Nacional de Trânsito”, afirmou Fabio Lemos, secretário de Transportes.

As penalidades para esses casos são multa, cinco pontos na carteira e retenção até que a situação seja regularizada em tempo hábil, ou seja, durante a abordagem. Se não, o veículo é removido para um depósito público. O secretário Fábio Lemos garante que seguirá com a fiscalização em diversos pontos da cidade.