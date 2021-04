Existem outros 64 óbitos sob investigação quanto à 'causa mortis' Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 01/04/2021 16:56 | Atualizado 01/04/2021 19:04

SÃO GONÇALO - De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nesta quinta-feira (01º), a cidade registrou seis óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta quarta-feira (31), elevando o total de vítimas fatais para 1.591. Desde o início da pandemia, já são 64.290 casos confirmados, sendo 61.980 deles curados.

Há no momento 100 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal, enquanto outros 619 se recuperam em quarentena domiciliar. Existem outros 64 óbitos sob investigação quanto à causa mortis.

As mortes lançados a cada boletim são de datas retroativas, mas confirmadas somente após a finalização do processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes.

Últimos óbitos confirmados (31/03), segundo o gênero, a idade e o bairro de origem:



Feminino, 62 anos, Brasilândia

Feminino, 60 anos, Mutondo

Feminino, 48 anos, Nova Cidade

Masculino, 78 anos, Mutondo

Feminino, 66 anos, Raul Veiga

Feminino, 91 anos, Lindo Parque