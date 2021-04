Os estabelecimentos que forem flagrados descumprindo as medidas restritivas poderão ser multados em R$ 8.650,32, de acordo com a lei que prevê sanções a quem descumprir normas legais federais, estaduais e municipais, destinadas à promoção, prevenção e proteção à saúde Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 01/04/2021 20:06 | Atualizado 01/04/2021 20:08

SÃO GONÇALO - A Prefeitura criou um canal de comunicação para que os gonçalenses denunciem eventos e festas clandestinas durante o isolamento social decretado por causa da pandemia de Covid-19. O Disque-Aglomeração atende pelo número de WhatsApp (21) 99787-1097 e está disponível diariamente, incluindo finais de semana e feriados, em plantões de 24 horas. Para realizar a denúncia, é preciso enviar o endereço completo e o tipo de evento irregular que está acontecendo ou irá acontecer. Não é necessário se identificar.

Os estabelecimentos que forem flagrados descumprindo as medidas restritivas poderão ser multados em R$ 8.650,32, de acordo com a Lei 387/2011, que prevê advertência, interdição, apreensão, inutilização, suspensão de fabricação ou venda, cancelamento de licença, proibição de propaganda e/ou multa para quem descumprir normas legais federais, estaduais e municipais, destinadas à promoção, prevenção e proteção à saúde.

Publicidade

O decreto estabelece que bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres podem funcionar para consumo no estabelecimento e retirada de alimentos entre 11h e 21h, sendo vedada a permanência de clientes após este horário. Também está proibida a realização de eventos sociais em ambientes como salões e casas de festas, inclusive infantis, e espaços de recreação infantil, parques de diversões itinerantes, clubes sociais, parques temáticos e de qualquer atividade com presença de público, que envolva aglomeração de pessoas, tais como eventos desportivos, shows, casas noturnas, boates, carros de som, trio elétrico, passeata, parques externos e internos, salas de jogos, cinemas, espaços de entretenimento externos e internos, inclusive eventos culturais, de entretenimento e de lazer, feiras de negócios e exposições, eventos corporativos.

Todos os estabelecimentos deverão adotar uma série de procedimentos para impedir a aglomeração de pessoas. Deverão manter controle de acesso na porta de entrada, além de divulgar informações sobre a pandemia e medidas de prevenção, exigindo uso de máscaras e álcool em gel, além da aferição de temperatura corporal.

Publicidade

No último sábado (27), equipes da Secretaria de Ordem Pública e Vigilância Sanitária, com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, interromperam um evento em um bar com quase mil pessoas no bairro Engenho do Roçado. Quando os agentes chegaram ao local, houve princípio de tumulto e correria de participantes do evento, que estavam aglomerados e sem máscara. O estabelecimento foi interditado.

No dia seguinte, as equipes de fiscalização acabaram com um aniversário de 50 anos em uma casa de festas no Arsenal e o início das atividades em uma casa de shows no Vila Lage. Cerca de 60 pessoas estavam aglomeradas e sem máscaras, descumprindo as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Já no Toca do Vila, localizado na Avenida Gouvêia, as equipes chegaram antes de o evento começar. A casa de shows, que já estava iluminada e com mesas armadas para receber o público, teve suas atividades impedidas pela Prefeitura. Ambos os estabelecimentos, situados no mesmo bairro, foram notificados.