Por Irma Lasmar

Publicado 07/04/2021 15:16

SÃO GONÇALO - Os bairros Anaia Pequeno, Pacheco, Rosane, Vila Iara, Jardim Catarina e Nova Cidade estão recebendo nesta quarta-feira (7) o serviço de sanitização de ruas e prédios públicos contra o novo coronavírus. Quinta-feira (8) será a vez do Arsenal, Jardim Tiradentes, Lagoinha, Galo Branco, Jardim Catarina e Trindade, e sexta-feira (9) os bairros Engenho do Roçado, Jardim Miriambi, Lindo Parque, Luiz Caçador e Recanto das Acácias.

A Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde define os bairros para a sanitização através das informações repassadas pelo setor de Vigilância Epidemiológica, que faz o levantamento de quais são os bairros com maior número de casos da doença. O órgão conta com dois tipos de equipamentos para desinfetar os ambientes com o quaternário de amônio de 5ª geração: as motofogs em ruas e a motobomba (acoplada em uma picape) em prédios públicos, unidades de saúde e o Centro de Tradições Nordestinas. No primeiro caso de aplicação, o produto é diluído em glicerina; no segundo caso, em água.

Além da sanitização contra a proliferação do coronavírus, a Vigilância Ambiental também pulveriza inseticida pelas ruas dos bairros gonçalenses para eliminar o mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses dengue, zika e chikungunya. Em ambos os usos, as motofogs são monitoradas por GPS e acompanhadas em tempo real pela Secretaria Municipal de Saúde. A tecnologia permite identificar a que velocidade a moto está circulando, o exato momento em que o produto começa a ser liberado e a quantidade aplicada durante cada operação.

O controle de arboviroses percorre os bairros Lindo Parque, Santa Catarina e Salgueiro nesta quarta (7); Rocha, Vila Lage e Palmeiras na quinta (8); e Estrela do Norte, Covanca e Itaúna na sexta-feira (9).