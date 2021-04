Arrecadações, que começam na próxima segunda-feira (12), irão para famílias cadastradas em programas da Secretaria de Assistência Social Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 09/04/2021 16:18 | Atualizado 09/04/2021 16:27

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Assistência Social lança a campanha Juntos Contra Fome, que irá arrecadar alimentos não perecíveis e de higiene pessoal nos pontos de vacinação contra o coronavírus na cidade. A iniciativa, que visa a atender pessoas afetadas pela crise causada pela pandemia, é uma sugestão do vereador Juan Oliveira aceita pela Prefeitura.

"Nosso objetivo é sempre ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldades durante a pandemia da Covid-19. A doação é voluntária, por aquelas pessoas que se sensibilizarem com a causa", declarou o prefeito Capitão Nelson.

As arrecadações, que começam na próxima segunda-feira (12), serão reunidas por agentes da Assistência Social e distribuídas para pessoas cadastradas nos grupos de convivência da Secretaria, no programa Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos (Paefi) e no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas), além de famílias cadastradas no Bolsa Família que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social. Quem não for cadastrado deve procurar os responsáveis pelos equipamentos para obter mais informações.

"Tenho certeza de que os gonçalenses irão abraçar a causa e a campanha será um sucesso", afirmou Juan Oliveira.

Durante a campanha, as pessoas que forem receber a dose da vacina podem doar os seguintes itens: alimentos não perecíveis como arroz, açúcar, feijão, fubá, óleo, macarrão, aveia, enlatados (salsicha, sardinha, milho, ervilha e seleta de legumes), biscoito salgado, biscoito doce, pó de café, leite em pó, sal, molho de tomate e também produtos de higiene pessoal como pasta de dente, desodorante, sabonete, frascos de álcool em gel, escova de dente, papel higiênico.

Os pontos de vacinação que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábado das 8h às 12h e que vão receber as doações a partir do dia 12 são: Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, no bairro Zé Garoto; Ginásio do Clube Mauá, no Centro; Umpa Nova Cidade; Clínica Gonçalense do Mutondo; Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, em Alcântara; Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal; Polo Sanitário Rio do Ouro; PAM Coelho; e no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves. A partir desta segunda-feira o CRAS de Vista Alegre e a Umpa do Pacheco passam a fazer parte dos locais de vacinação e, consequentemente, irão receber as doações.



