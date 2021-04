Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano dará início na segunda-feira (19) às obras de fresagem e recapeamento das Avenidas Humberto de Alencar Castelo Branco (antiga Avenida Edson) e Avenida Jornalista Roberto Marinho, conhecida popularmente como Avenida Maricá. Deverão mais de seis quilômetros de obras, percorrendo os bairros Santa Catarina, Lindo Parque, Rocha, Galo Branco, Colubandê, Jardim Alcântara e Alcântara. O objetivo é melhorar as condições de trânsito na região.



As obras irão avançar de acordo com a liberação de recursos referentes ao convênio assinado com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), que garantirá insumos para recapeamento das principais vias do município. As intervenções começarão no início da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, na bifurcação com a Rua Coronel Serrado, e seguirão até o viaduto do Alcântara. A obra será feita em etapas, com fresagem e recapeamento asfáltico, no lado direito da via, sentido Alcântara, e em seguida do lado esquerdo.

Durante todo o trabalho, agentes da Guarda Municipal auxiliarão no ordenamento do trânsito na região, já que parte da via ficará interditada. O tráfego vai operar no sistema Siga e Pare, de forma que não inviabilize o fluxo de veículos no local. Haverá orientação a motoristas para que busquem rotas alternativas.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza, disse que outras importantes vias do município também serão beneficiadas com o recapeamento asfáltico nos próximos meses. “Iniciaremos o trabalho de fresagem e recapeamento nas principais vias do município. A antiga Avenida Maricá será a primeira beneficiada com os insumos que recebemos através do convênio com o DER-RJ. Esse é apenas o início das inúmeras melhorias que pretendemos frealizar na cidade”, garantiu.