A coordenação do evento, que acontece entre os dias 13 e 20 de maio, é de Luiza Trope Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 04/05/2021 10:00

SÃO GONÇALO - A Universidade Anhanguera São Gonçalo realiza sua primeira Semana da Enfermagem, no período de 12 a 20 de maio, em que oferecerá, além do conteúdo acadêmico através de palestras on-line pela página do Facebook @anhanguerasaogoncalo, também ações sociais presenciais voltadas ao bem-estar e promoção da saúde aos moradores do município, planejadas dentro do escopo de proteção contra a Covid-19, no polo do Alcântara, localizado na Rua Jovelino de Oliveira Viana, 314. A coordenação do evento é de Luiza Trope.

A programação começa às 19h do dia 13, com a palestra A dinâmica da terapia intensiva, com Ulisses Simões. Já no dia 14 das 10h às 15h, o Hemorio monta captação de sangue de doadores voluntários dentro da Anhanguera. No mesmo dia às 19h, haverá a palestra As práticas interativas na atenção terciária, com Bianca Viegas. Já no dia 15, das 9h às 17h, a Tenda Anhanguera - com alunos do curso de Enfermagem e sob a coordenação de Cristiane Costa - fará a aferição de pressão e de glicemia e prestará orientações gerais sobre saúde à população. No dia 17 às 19h, Atuação do Enfermeiro em saúde da família em tempos de Covid é o tema da palestra a ser ministrada por Tiago Stoppa. No dia seguinte, no mesmo horário, a conferência de Andréa Fróes falará sobre Picc – Cateter Central de Inserção Periférica. No dia 19 às 19h, o tema Lesões da pele será proferida por Patrícia Abelha. E a palestra Atendimento inicial a vítima de trauma (vivência em UTI móvel), de Cristiane Costa, fecha a programação às 19h.



Publicidade

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 98871-7259.