Por Irma Lasmar

Publicado 05/05/2021 12:16

SÃO GONÇALO - O secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, apresentou à Câmara de Vereadores o projeto de implantação do BRS (Bus Rapid System), que está em fase final de desenvolvimento. Na mesma ocasião, que foi a audiência pública para criação da frente parlamentar intermunicipal, Douglas ainda reforçou a necessidade de diálogo entre as prefeituras da região metropolitana, que poderá se beneficiar das novas linhas de transporte gonçalenses.

”O projeto é financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que o iniciou como BRT e, para ser viável economicamente, mudou para BRS. Teve início em 2016, com prazo estimado de sete meses, mas infelizmente as coisas não andaram bem e acabou não sendo concluído. Quando Capitão Nelson assumiu a Prefeitura, em janeiro este ano, buscamos informações atualizadas sobre o projeto e entramos em contato com a empresa responsável. Começamos a cobrar, determinar prazos e, agora, estamos finalizando para apresentá-lo à Caixa Econômica Federal”, explicou.

Durante o mesmo encontro, o secretário propôs que o projeto fosse apresentado à frente parlamentar que será criada, para que as demais cidades tenham acesso e também se beneficiem. Ele também defendeu a boa relação entre as esferas políticas, nos âmbitos federal, estadual e municipal, na construção de um diálogo para a resolução de problemas e na elaboração de uma mobilidade eficiente entre as cidades que integram a Região Metropolitana, especialmente os municípios vizinhos.

“Não é viável pensar na mobilidade urbana de São Gonçalo sem contemplar Niterói, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito”, destacou.

Douglas Ruas falou da estruturação de um plano de mobilidade urbana para o município e a busca por parcerias para concretizar o BRS. “Estamos elaborando um termo de referência e, em breve, teremos uma licitação para contratar a empresa especializada para fazer esse plano de mobilidade, com um olhar especial para o BRS. Não há um orçamento fechado, mas uma estimativa por parte da empresa que está realizando o projeto, algo em torno de R$ 352 milhões. Vamos buscar parcerias com os governos estadual e federal para executar essa obra”, completou.