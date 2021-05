Decoração especial conta com cenário floral para fotos instagramáveis Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 05/05/2021 14:10 | Atualizado 05/05/2021 14:23

SÃO GONÇALO - O Dia das Mães vem aí e o comércio varejista se movimenta para tentar oferecer artigos presenteáveis à altura da figura-símbolo do amor maior do mundo. E pensando neste sentimento inspirador que envolve a maternidade, os dois maiores shoppings gonçalenses celebram a data por meio de uma campanha em filme que retrata pequenos momentos cotidianos da relação especial entre mães e filhos, embalados pelos famosos versos da canção Amor Maior, da banda Jota Quest. As pessoas podem entrar nessa corrente positiva por meio das redes sociais, publicando fotos com suas mães ou vídeos nos stories que contem um pouco de suas experiências, sempre marcados com a hashtag #AMORMAIORDOMUNDO. Histórias e frases podem ser selecionadas para integrar a campanha e até a decoração presencial dos shoppings, que terão ainda um cenário floral instagramável - cenário perfeito para eternizar cliques entre mães e filhos.

“Ampliamos nossos canais de vendas on-line, com a possibilidade de entregas por delivery ou PickUp, com retirada através de sistema drive-thru, de modo a atender às expectativas dos consumidores, além da modalidade presencial nas lojas físicas, seguindo todos os protocolos de segurança e proporcionando um ambiente seguro e confiável para clientes e colaboradores”, diz Priscilla Leão, superintendente do São Gonçalo Shopping, que fica na Av. São Gonçalo nº 100, bairro Boa Vista (Rodovia Niterói-Manilha km 8,5). “Estamos oferecendo diversas soluções para que os clientes se sintam seguros para comprar de qualquer lugar, de forma rápida e descomplicada”, afirma Tatiana Antunes, coordenadora de marketing do Pátio Alcântara, situado na Praça Carlos Gianelli, s/nº, bairro Alcântara.

Para Ana Paula Niemeyer, responsável pelo marketing da Aliansce Sonae, a administradora de ambos os empreendimentos, as iniciativas desenvolvidas pela companhia para o Dia das Mães trazem uma mensagem positiva aos consumidores em tempos tão difíceis sob os pontos de vista financeiro e emocional, diante da pandemia ainda imperante: “O Dia das Mães é muito importante do ponto de vista afetivo e comercial. Para esta data, buscamos criar para os nossos lojistas ações que impulsionem vendas tanto no ambiente digital como nos espaços físicos dos shoppings. Hoje, oferecemos ao consumidor soluções diversas que podem ser acessadas de qualquer lugar, com poucos cliques”, conta ela.