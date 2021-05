Os campeões dessa etapa regional vão competir em junho na etapa nacional Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 06/05/2021 09:00

SÃO GONÇALO será representado por duas das 34 equipes, entre crianças e jovens de 9 a 16 anos, no Torneio Sesi de Robótica 2021. Promovido pela Escola Firjan Sesi nos dias 7 e 8 de maio, o evento - que faz parte do calendário nacional do Sesi - será on-line devido à pandemia. A temporada Replay 2020/2021 do Torneio de Robótica First Lego League (FLL) tem como pergunta-desafio: "O que fazer para tornar as pessoas mais ativas na região onde vivem, seja no campo, na cidade ou em qualquer outro lugar?"

Os desafios são diferentes a cada ano. Em 2020, por exemplo, com o tema Cidades Inteligentes, dez estudantes da Escola Firjan Sesi São Gonçalo desenvolveram uma telha híbrida (eólica e solar), que uniu duas formas de geração de energia elétrica eficientes e 100% limpas. O protótipo busca reduzir gastos com cobrança do consumo de eletricidade das indústrias, comércios e residências e desafogar a matriz energética do país, principalmente no estado do Rio. A redução no valor da conta pode chegar a até 98%, pagando apenas a taxa de disponibilidade.

“O torneio não é baseado apenas em programação e montagem de robôs. Ele fomenta a área de ciência e tecnologia, inspira a colaboração, o respeito e o trabalho em equipe. O torneio da FLL tem como premissa promover a cultura científica através da robótica e da solução de problemas do cotidiano, por isso destacamos que todo o torneio é muito mais do que robôs”, avalia Simone Caires, analista da Educação Básica da Firjan Sesi. As equipes podem ter de dois a 10 adolescentes, com até dois técnicos maiores de 18 anos. Na competição deste ano, além dos 25 grupos das Escolas Firjan Sesi, participam seis equipes de colégios particulares, uma de escola pública municipal e duas de ONGs.

O Torneio de Robótica FLL é um programa internacional de exploração científica, no qual crianças e jovens têm o objetivo de usar a imaginação e a criatividade para investigar problemas do dia a dia e buscar soluções que contribuam para um mundo melhor. Os campeões dessa etapa regional vão competir em junho na etapa nacional. Além dos três prêmios principais, chamados de Champion’s Award, eles concorrem nas categorias: Projeto de Inovação, Core Values, Design do Robô, Desafio do Robô. A partir desta temporada, há ainda o Prêmio do Técnico.

A robótica faz parte da metodologia da Escola Firjan Sesi, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Na educação infantil, as crianças começam com experiências na modelagem e na investigação. A partir do 3º ano, iniciam no campo da programação. “Trabalhamos com o conhecimento científico, o raciocínio lógico e o desenvolvimento do pensamento computacional. Mas a robótica tem viés multidisciplinar e vai muito além da programação, pois permite ao aluno uma mudança de postura, o desenvolvimento de habilidades e a aprendizagem em diferentes campos do saber”, defende Simone.