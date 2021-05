Eduardo Araújo, o Dudu, idealizador e coautor da obra que desvenda o mundo do futebol para além dos holofotes Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 10/05/2021 10:19 | Atualizado 10/05/2021 11:06

O que acontece com quem não consegue atingir o sonho de se tornar jogador profissional de futebol? Os motivos do fracasso daqueles que ficam pelo caminho, que são a maioria dos que buscam a profissão, mesmo com talento e determinação, é o tema do livro 95% futebol - Você quer jogar aonde?, de Eduardo Araújo e Rafael Alvarenga. O livro traz, literalmente, um time de personagens: o goleiro Neneca, o zagueiro Lando, o lateral Carlinhos, o cabeça de área Márcio do Peixe e o craque Edi. E, como o jogo vai além do campo, a publicação também conta as histórias de H. Mendes, Mário Cláudio, Ivan Timbolo e Arrialdo. Entre as histórias por trás dos holofotes estão abusos, bulliyng, desigualdade social e até assassinatos.

"A obra chama a atenção para as condições de vida dos meninos que desejam se transformar em jogadores profissionais e avisa que esse esporte é mágico e cruel. Os motivos do fracasso futebolístico estão longe de ser a falta de habilidade com a bola nos pés. Noventa e cinco por cento dos que tentam a carreira são dispensados devido a interesses obscuros e comissões pequenas em indicações pingadas. Ainda assim, quem entra na profissão uma vez faz de tudo para permanecer lá dentro, e aí mora o perigo, pois isso fragiliza as pessoas", denuncia Eduardo, que integra essa grande parcela boa de bola que não emplacou em campo - motivo que o fez pesquisar e contar as histórias reveladas nesse livro.

Publicidade

Formado em Desenho Industrial e atuando desde 2000 nas áreas de Comunicação e Interface Digital, Dudu - como é conhecido - jogou no Botafogo aos 16 anos, mas não foi contratado; depois defendeu a camisa do Americano de Campos, porém sem competir em campeonatos oficiais; em seguida, atuou no Cruzeiro de Niterói, pelo qual disputou um campeonato da segunda divisão do Rio de Janeiro.

"Os 5% que acharam seu lugar ao sol em um gramado você já conhece. Agora, queremos apresentar o restante. Claro que não cabem todos em um livro. Mas dá para ter uma ideia, que pode não ser certinha, mas tem lá seus 95% de verdade", adianta Rafael. Escritor, editor e professor de filosofia. Começou a amar o futebol chorando a derrota do Brasil na Copa de 90. Podia desistir ali, mas já tinha sido conquistado pela emoção indescritível de torcer por uma camisa. Dono da editora Campo ou Bola - que prepara o lançamento ainda neste mês de seu próximo livro, intitulado Futebol da cabeça aos pés, também de sua autoria - ele tem um canal no YouTube e uma página no Instagram com o mesmo nome da empresa.

Publicidade

Entre as análises já feitas sobre 95% Futebol a resenha de Raphael Crespo, jornalista e amigo da dupla, publicada em seu blog Medium , capta a essência do trabalho inédito. "É um livro sobre esse mundo tóxico. Uma indústria com engrenagens intrincadas, que tem um único objetivo: moer seres humanos. Quanto mais, melhor. Pra colocar no mercado produtos processados, tipo aquele hambúrguer de caixa que se compra congelado. Ou, o que é pior, simplesmente descartar como rejeitos dos campos. O que acaba sendo mais a regra do que a exceção. Mas, apesar de tudo, a leitura é leve e até divertida. E induz a reflexões em cada um de seus dez capítulos", resume.

As reflexões advindas da análise das histórias de vidas e sonhos narrados na obra culminam em uma conclusão que o autor deixa como mensagem aos craques mirins que tentam empreender o mesmo caminho profissional: "O livro não pretende de modo nenhum desestimular os iniciantes à profissão, mas alerta para que todos tenham sempre um plano B, ou seja, não façam do futebol seu único e definitivo projeto de vida, de modo que a frustração seja menor e não permita que a criança paralise sua vida e seus estudos por causa de um sonho que pode não dar certo. Não à toa agradeço no livro aos meus pais, que apoiaram minha empreitada futebolística até onde foi possível e depois investiram em mim numa outra profissão, pagando faculdade particular", conclui. O livro está à venda pelo site www.95porcentofutebol.com

Publicidade

O escritor e filósofo Rafael Alvarenga, dono da editora Campo ou Bola e coautor do livro Divulgação