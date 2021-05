Cronograma é feito com base nos dados da Vigilância Epidemiológica sobre bairros com maior número de casos da doença Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 10/05/2021 11:22

SÃO GONÇALO - A Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil programou mais uma semana de sanitização para conter a proliferação do novo coronavírus. O produto utilizado, o quaternário de amônio de 5ª geração, tem a função desinfetante contra fungos, bactérias e vírus e é usado nas ruas da cidade através das motofogs e em alguns prédios públicos por meio de motobomba. O objetivo principal é eliminar do ambiente o vírus transmissor da Covid-19, reduzindo o contágio entre a população. Confira o calendário ao final da matéria.

"O cronograma é feito com base em dados informados pelo setor de Vigilância Epidemiológica, que faz o levantamento dos bairros com maior número de casos da doença. A aplicação do produto rompe a cápsula do coronavírus e o elimina do ambiente", explica o secretário municipal de Saúde, André Vargas.

Nesta semana, serão contemplados os bairros Várzea das Moças, Sacramento, Zé Garoto, Centro, Novo México, Alcântara, Jardim Alcântara, Maria Paula, Santa Izabel, Marambaia, Barro Vermelho, Raul Veiga, Vila Três, Boa Vista, Almerinda, Monjolos, Largo da Ideia, Santa Catarina, Fazenda dos Mineiros, Porto da Pedra, Amendoeira, Jardim Amendoeira, Vista Alegre, Vila Lage, Salgueiro, Mangueira, Parada 40, Jardim Nova República, Guarani, Covanca e Palmeiras. Neles, são usadas as motofogs com a amônia diluída em glicerina. Já nas unidades de saúde, nos hospitais e no Centro de Tradições Nordestinas, é usado o produto diluído em água, que é aplicado por um veículo picape equipado com uma motobomba acoplada.