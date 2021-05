Nos três dias, a ação percorreu os bairros de Neves, Barro Vermelho, Parada 40, Paraíso, Covanca, Pita, Gradim e Alcântara Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Durante o último fim de semana, a Prefeitura realizou ações de fiscalizações pelas ruas da cidade para verificar o cumprimento do decreto que prevê medidas restritivas contra o contágio do novo coronavírus. Entre sexta-feira (14) e domingo (16), estabelecimentos noturnos de cerca de oito bairros foram vistoriados, através de ações conjuntas entre as secretarias de Transportes, Ordem Pública e Meio Ambiente, com apoio da Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Posturas, Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e Polícia Militar.

Na ação, um bar e restaurante localizado na Rua Marinho dos Santos, no bairro Raul Veiga, foi multado em R$ 1.138,20 e teve suas atividades interrompidas. O local funcionava de maneira irregular, sendo usado como casa de show. Cerca de 150 pessoas estavam no espaço no momento da autuação.

Uma boate na Rua Professora Maria Joaquina, na Praia das Pedrinhas, recebeu um termo de interdição, mas o responsável pelo local não foi encontrado pelos agentes. No bairro Parada 40, os estabelecimentos que funcionavam na Rua Jaime Figueiredo - conhecida popularmente como Rua da Caminhada - foram orientados e conscientizados sobre as regras previstas no decreto municipal.

Bares e trailers da Avenida Paiva, em Neves, e na Praça do Barro Velho, altura da Travessa Dona Francisca, foram fiscalizados e orientados sobre as medidas de segurança. Estabelecimentos comerciais das ruas Washington Luiz, no Gradim, e Pio Borges, na Covanca, também receberam a visita dos agentes, sendo fiscalizados e instruídos ao cumprimento do decreto.

Nos três dias, a ação percorreu os bairros de Neves, Barro Vermelho, Parada 40, Paraíso, Covanca, Pita, Gradim e Alcântara.