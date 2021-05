Vice-prefeito Sergio Gevu entrega chave da cidade à recém-nascida Elisa, em ato que simboliza o valor do atual governo aos direitos de crianças e adolescentes Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 18/05/2021 12:40 | Atualizado 18/05/2021 12:41

SÃO GONÇALO começou a vivenciar uma série de ações e atividades educativas da Semana do Bebê, uma das principais estratégias do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para assegurar a atenção adequada à criança de até os seis anos de idade. O vice-prefeito Sergio Gevu entregou a chave da cidade à recém-nascida Elisa, que veio ao mundo às 10h23 desta segunda-feira (17), com 47 cm e 3.270 kg, na Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar. A pequena é a terceira filha de Silvana Cristina Magalhães, de 40 anos, moradora do Jardim Catarina. “A entrega da chave da cidade pelo poder público representa o nosso compromisso com a efetivação de políticas públicas destinadas às crianças do nosso município”, declarou Gevu.

O objetivo é tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda dos municípios brasileiros. “A Semana do Bebê é de grande importância para a implementação de políticas públicas para a primeira infância, que durante anos não recebeu a atenção adequada em nosso município. Temos que entender que precisamos dessas ações implementadas na vida dessas crianças. A Semana do Bebê é o nosso pontapé”, disse Joane Brito, assistente social da Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar.

Pela manhã, a Câmara de Vereadores recebeu a audiência pública “A primeira infância em tempos de Covid”. Estiveram presentes o secretário municipal de Assistência Social, Edinaldo Basílio, a procuradora geral Januza Assad, o vereador Diney Marins e representantes do Conselho Tutelar. “A Semana do Bebê promove a conscientização e a provocação de debates acerca da importância das políticas voltadas à primeira infância. Entendo que é fundamental a integração entre as secretarias para executar as políticas articuladas, pois só assim teremos efetividade nessas ações”, afirmou Basílio.

Importante parceiro da Semana do Bebê, o Conselho Tutelar desenvolve um papel significativo na vida das crianças da primeira infância. “Trabalhamos com a garantia dos direitos das crianças e entendemos a importância de toda a mobilização que envolve a Semana do Bebê. Através das ações programadas, esperamos que a sociedade obtenha conhecimento sobre os direitos a serem garantidos na primeira infância”, disse Lívia Brasil, conselheira tutelar do Conselho III.

A programação desta terça (18) começou com uma mobilização pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, na Praça Luiz Palmier, às 10h. Teve também duas lives, transmitidas pelo aplicativo Google Meet: “A Atuação do Sistema de Garantia de Direitos na Prevenção e Cuidado às Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso e na Exploração Sexual Infantil”, com profissionais do Naca e Naeca, às 10h, e “Garantia de Direitos da Primeira Infância”, com a os Conselheiros Tutelares de São Gonçalo, às 14h.