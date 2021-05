Existem ainda 149 mortes em investigação Reprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 19/05/2021 08:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais 21 óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta terça-feira (18), elevando o total para 2.193. As mortes ocorreram entre os dias 5 de janeiro e 10 de maio, mas foram registradas somente agora devido ao final do processo investigativo com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes.

Desde o início da pandemia na cidade, em março de 2021, São Gonçalo contabiliza 74.558 casos confirmados, sendo 72.009 deles curados. No momento, há 96 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 260 infectados se recuperam em quarentena domiciliar por apresentarem sintomas leves. Existem ainda 149 mortes em investigação.

