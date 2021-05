Os agentes conseguiram recuperar a carga roubada e o aparelho celular do condutor do caminhão Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 20/05/2021 15:16

SÃO GONÇALO - Uma carga com 27 caixas de insumos vitamínicos para tratamento de pacientes internados e intubados por Covid-19 foi recuperada na manhã desta quinta-feira (20), na Avenida 18 do Forte, no bairro Mutuá, em uma ação integrada entre agentes da Operação São Gonçalo Presente e policiais civis da 72ª DP (Mutuá).

De acordo com os policiais, eles realizavam um patrulhamento quando receberam informações sobre um roubo de três caminhões de bebidas, no bairro do Boaçu. Ao saírem para cobrir a ocorrência, perceberam que um motociclista escoltava um veículo modelo Fiorino, de cor branca, que trafegava pela avenida. Os policiais foram atacados, dando início a uma troca de tiros.

Publicidade

O homem que realizava a escolta do veículo fugiu para a comunidade do Querosene, no bairro Mutuapira. O condutor do veículo com a carga tentou fugir em direção à comunidade do Tabajara, em Itaúna, mas acabou preso. Os agentes conseguiram recuperar a carga com os insumos hospitalares e o aparelho celular do condutor do caminhão, que foi encaminhado para a delegacia, onde ficou detido.



Policiais realizavam um patrulhamento quando receberam informações sobre o roubo de três caminhões Divulgação