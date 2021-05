Com total de 50 metros e duas pistas, novidade começa a se concretizar pela construção do desvio e das fundações Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 21/05/2021 11:07

SÃO GONÇALO - O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Junior Barbosa, e o presidente do DER, Luiz Roberto Pereira de Souza, realizaram uma visita técnica à obra de construção do viaduto do Jardim Catarina, com investimento de R$ 53.192.954,65. Promessa do prefeito Capitão Nelson na época em que era deputado estadual, o empreendimento começou em março e tem previsão de término para daqui a oito meses.

Com 50 metros e duas pistas, a novidade deverá facilitar a vida dos motoristas que trafegam pela estrada. Atualmente, a obra está na fase inicial de construção do desvio e das fundações do viaduto. Além disso, o trecho entre o trevo de Tribobó e o entroncamento com a BR-101 está recebendo nova pavimentação e serviços de drenagem.

“Essa obra vai beneficiar milhares de pessoas, não apenas de São Gonçalo, mas também de municípios vizinhos, contribuindo diretamente para melhorar a dinâmica urbana da região, em especial o Alcântara”, ressaltou o secretário. A visita técnica também foi acompanhada pelo diretor de Obras e Conservação Regional do DER, José Milton de Almeida Couto, e Franklin Belfort Jana, chefe da 4ª ROC (Residência de Obras e Conservação) de São Gonçalo.