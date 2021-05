Convocação é para o empreendimento habitacional Campo Belo 1 e 2, do programa Casa Verde e Amarela, no bairro da Marambaia, que irá beneficiar 500 famílias e está em fase final de construção Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 24/05/2021 14:26

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Habitação prorrogou até a próxima sexta-feira (28) o período para apresentação dos beneficiários para a aquisição da casa própria, que constam da listagem que foi publicada no Diário Oficial na primeira quinzena de abril. O objetivo, nesse momento, é recolher a documentação para análise da Caixa Econômica Federal para que os beneficiários possam ser, de fato, contemplados. Os interessados que não comparecerem nesta convocação ficarão impedidos de passar para a próxima etapa do programa e terão o processo para o benefício cancelado.

A convocação é referente ao empreendimento habitacional Campo Belo 1 e 2, do programa Casa Verde e Amarela, no bairro da Marambaia, que irá beneficiar 500 famílias e está em fase final de construção. Na próxima semana, a Secretaria irá divulgar, por meio de publicação no D.O., uma nova listagem de suplência encaminhada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, para suprir as vagas que não forem preenchidas nesta etapa do processo.

