O Polo Cederj de São Gonçalo é uma das 35 unidades espalhadas pelo estado do Rio e sedia cursos da UniRio, UFF, UFRJ e Rural Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 24/05/2021 16:35 | Atualizado 24/05/2021 16:36

SÃO GONÇALO - O Polo Universitário UAB/Cederj São Gonçalo está com inscrições abertas para o Vestibular 2021.2 até o dia 10 de junho, com 449 vagas em 11 cursos. Os interessados devem se inscrever através do site do polo ou clicando AQUI . As provas serão realizadas no dia 11 de julho. A unidade segue com a proposta de aulas remotas e conta com uma estrutura física que segue recebendo melhorias para atender a comunidade acadêmica quando a situação da pandemia melhorar.

“O polo Cederj tem uma função socioeducativa para o município, para oportunizar os alunos a terem a educação à distância, ajudando muito no acesso de estudantes que trabalham em horário integral. Esse processo seletivo é mais uma oportunidade, não apenas para os gonçalenses, mas também para pessoas de outros municípios, na busca por um ensino superior de qualidade”, avaliou a secretária municipal de Educação, Lícia Damasceno.

Com uma estrutura, mantida pela Prefeitura, compatível com a qualidade oferecida à distância pelas instituições públicas, a unidade já é referência em Ensino Superior na região. “Hoje contamos com 11 dos 16 cursos oferecidos pelo Cederj. Temos uma estrutura física muito bem equipada e recebemos constantes visitas de representantes de outros países para conhecer o funcionamento e visando a adaptá-lo para outras realidades. As aulas acontecem de maneira semipresencial, onde os alunos possuem as tutorias de forma presencial e todo o suporte on-line com os mediadores para o desenvolvimento acadêmico. O consórcio Cederj tem como objetivo levar educação superior gratuita e de qualidade para todo o estado do Rio de Janeiro, por meio de cursos na modalidade EAD (Educação à Distância)” lembrou Elaine Maldonado, diretora acadêmica do Polo Cederj São Gonçalo.

Fábio Moreira, coordenador do curso de Computação, derruba o mito sobre o EAD alimentado pelo mercado, que vê com descrédito o aluno do curso à distância ou semipresencial. "Vale lembrar que o aluno do Cederj sai com o mesmo diploma de um aluno do sistema presencial de uma faculdade federal, pois as universidades são as responsáveis por toda a formação acadêmica do estudante, desde a sua entrada até a diplomação. E numa pandemia, momento em que muitas empresas estão revendo seus conceitos com relação ao home office, os profissionais que já têm essa dinâmica de estudo em casa podem ter um diferencial em um cenário do mercado”, comentou.

Um dos exemplos de que o modelo EAD foi a solução para não parar a cadeia de aprendizado é Ellen Corrêa, moradora do Gradim que cursa Licenciatura em Turismo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e já vislumbra possibilidade no mercado de trabalho. “Pela distância da instituição para a minha cidade e os compromissos que tenho com filhos seria impossível cursar se não fosse pelo Cederj. Aqui tenho a oportunidade de uma graduação de qualidade, com diploma de uma instituição renomada, sem sair da minha cidade”, comentou. “Nosso polo é uma referência, onde temos todo o suporte para potencializar ainda mais o aprendizado”.



O Polo Cederj de São Gonçalo é uma das 35 unidades espalhadas pelo estado do Rio e oferece os cursos de Matemática/UniRio, Tecnologia em Sistemas de Computação, Engenharia de Produção e Tecnólogo em Segurança Pública/UFF, Ciências Contábeis, Física e Química/UFRJ, Ciências Biológicas/UENF, Turismo e Administração/UFFRJ e, a partir do 1° semestre de 2021, o bacharelado em Biblioteconomia/UFF. O espaço físico é composto de dois laboratórios de física, dois laboratórios de química, dois laboratórios de biologia, um laboratório de microbiologia, dois laboratórios da ciência da computação, uma biblioteca, uma quadra, um cineclube, uma sala de livre acesso (sala de computação) e oito salas de aula de tutorias.