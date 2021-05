Óbitos registrados nesta segunda (24) ocorreram entre 23 de abril e 16 de maio. Há outros 96 ainda sob investigação Reprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 24/05/2021 17:24

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 21 novos óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta segunda-feira (24), chegando a 2.298 no total. As mortes ocorreram entre os dias 23 de abril e 16 de maio.

Desde o início da pandemia, a cidade contabiliza 77.215 casos confirmados de Covid-19, sendo 73.885 curados. Neste momento, 102 infectados estão hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto 930 doentes se recuperam em quarentena domiciliar.

Publicidade

Os óbitos lançados a cada boletim são de datas retroativas, mas registrados somente ao final dos resultados dos testes feitos pelos pacientes e após análise da Divisão de Vigilância Epidemiológica. Há ainda outros 96 óbitos em investigação.

Mortes confirmadas hoje por gênero, idade e bairro de residência:



Feminino, 68 anos, Jardim Catarina

Feminino, 70 anos, Porto Novo

Masculino, 80 anos, Vila Lage

Masculino, 63 anos, Salgueiro

Masculino, 34 anos, Mutuapira

Feminino, 62 anos, Raul Veiga

Masculino, 88 anos, Mutondo

Feminino, 60 anos, Amendoeira

Masculino, 84 anos, Barro Vermelho

Masculino, 67 anos, Trindade

Feminino, 71 anos, Maria Paula

Feminino, 59 anos, Mutondo

Feminino, 91 anos, Colubandê

Feminino, 23 anos, Nova Cidade

Feminino, 77 anos, Colubandê

Masculino, 54 anos, Itauna

Masculino, 88 anos, Trindade

Feminino, 66 anos, Tenente Jardim

Feminino, 57 anos, Neves

Feminino, 79 anos, Coelho

Masculino, 48 anos, Itaoca