As inscrições serão realizadas pelo sistema 'Desenvolve Cultura' a partir da próxima segunda-feira (23)Divulgação / Alex Alves

Publicado 16/08/2021 14:00 | Atualizado 17/08/2021 03:12

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro convoca artistas e produtores culturais do Leste Fluminense para debater e elaborar o edital #CulturaPresenteNasRedes2, que será lançado na próxima semana. O encontro será realizado presencialmente no clube Tamoio (Av. Presidente Kennedy n° 101, bairro Zé Garoto) na quinta-feira (19), às 10h, e promete, em sua pauta, abordar também outros editais e chamadas públicas da Cultura municipal. Para participar, CLIQUE AQUI

Por meio do #CulturaPresenteNasRedes2 , serão premiados três mil profissionais da área cultural de todo o estado do Rio, com R$ 2,5 mil por artista, e um investimento total de R$ 7,5 milhões do Fundo Estadual de Cultura (FEC). O edital terá divisão das vagas por município de acordo com o número de habitantes. O Leste Fluminense terá o total de 359 vagas. São Gonçalo, segunda maior cidade do estado, terá 187 premiados. As inscrições serão realizadas pelo sistema Desenvolve Cultura a partir da próxima segunda-feira (23).

