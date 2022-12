Van Ford Transit 0 Km - Divulgação

Van Ford Transit 0 KmDivulgação

Publicado 02/12/2022 13:15

São José do Vale do Rio Preto - A Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio preto recebeu uma nova Van Ford Transit 0 Km, com capacidade para transportar 16 pessoas, que será doada para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) São José.

O anúncio foi feito no último dia 21 de novembro pelo governo municipal.