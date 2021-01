Por O Dia

Publicado 01/01/2021 20:49

SILVA JARDIM - O vereador Fabrício de Napinho (PSD) será o prefeito interino do município de, no interior do Rio. Em cerimônia de posse ocorrida nesta sexta-feira (1) ele foi escolhido como presidente da Câmara de Vereadores e consequentemente assume a cadeira do Executivo na cidade, uma vez que, Jaime Figueiredo (PROS), candidato mais votado nas eleições está impedido de assumir o cargo Henrique Gouveia assume da presidência casa, enquanto Fabrício de Napinho for o prefeito da cidade. Andreia Menezes será a 1º Secretária e Liés Abibe o 2º Secretário. Caso a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantenha o PROS com a candidatura indeferida, Fabrício de Napinho permanece como prefeito até que sejam convocadas novas eleições na cidade.Durante a cerimônia, todos os nove vereadores eleitos no municípios foram empossados. São eles: Juninho Peruca (Podemos), Henrique Gouveia (PL), Claudinho de Ivo (PL), Fabrício de Napinho (PSD), Ozeas Barbeiro (Podemos), Liés Abibe (PL), Andreia Menezes (PSD), Marcelinho Pedreiro (PL) e Nem do Boqueirão (Podemos). Os quatro últimos assumiram os cargos de vereadores mais votados do PROS, todos indeferidos De acordo com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) , o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) não possuía CNPJ válido no município de Silva Jardim na data da sua convenção partidária.Além disso, segundo a decisão do órgão, a situação regular obtida pelo partido foi concedida em natureza precária, sendo assim, o PROS teria permanecido quase metade do período eleitoral de forma irregular.