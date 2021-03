Cerimônia de Sanção dos Projetos de Lei que Ampliam a Capacidade de Aquisição de Vacinas Alan Santos/Pr

Em cerimônia no Palácio do Planalto, O presidente Jair Bolsonaro e demais ministros usam máscaras e anunciam sanção de leis que facilitam a compra de vacinas. No domingo (7), a comitiva brasileira que foi à Israel sofreu graves críticas depois que fotos mostraram que eles só usavam máscara no exterior.



Na internet, não faltaram memes dizendo que a mudança de tom do presidente quanto às medidas sanitárias e a vacinação se dá pelo “efeito Lula”. O ex-presidente, agora podendo se eleger após decisão do Ministro Fachin de anular todas as condenações, se torna um possível adversário político para as eleições de 2022.

Hoje, durante pronunciamento na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo (SP), o ex-presidente fez duras críticas a Bolsonaro e à política de vacinação.



Nas redes sociais, o principal meme foi da famosa fala do Galvão e o repórter Tino Marcos:

- Galvão!

- Fala, tino…

- Sentiu!



Veja o que mais foi dito:

O Jornal Nacional mostrando o Efeito Lula no governo, onde todos hoje usaram máscaras.#JornalNacional #Lula pic.twitter.com/mIDfphBj3N — Hemer (@Hemermons) March 11, 2021

- Fala, Tino!

- SENTIUUUUUU https://t.co/wojnoSx7W3 — ja passou da hora, coronga (@jachegacarol) March 10, 2021

