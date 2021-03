7ª prova do líder do 'BBB 21' Reprodução / Tv Globo

Publicado 12/03/2021 00:44 | Atualizado 12/03/2021 01:01

Rio - Com a volta de Carla Diaz do paredão falso , os brothers e sisters saem em busca de mais uma liderança no Big Brother Brasil 21. A prova dessa semana é de resistência e em duplas, mas não mostrou muita emoção. Os participantes ficarão trocando de lado com um bastão na mão toda vez que o cronômetro aparecer no telão.

Seja pela falta de adrenalina ou pela demora entre as aparições do timer, a prova não agradou nas redes sociais, que chegou a ser chamada de enterro pelo Hugo Gloss, no entanto alguns espectadores sugeriram ideias criativas para solucionar o problema da dinâmica. Confira:

Essa prova virou um enterro #BBB21 — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 12, 2021