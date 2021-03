Por O Dia

Publicado 29/03/2021 00:34 | Atualizado 29/03/2021 01:23

O trio J uliette, Rodolffo e Sarah disputam a permanência do público no "Big Brother Brasil 21 ", da TV Globo. Os três foram para a berlinda após uma formação de paredão tensa, que incluiu também Thais – salva na prova bate-e-volta.

Juliette foi indicada pelo líder, Arthur – algo que não causou surpresa. Mas a noite foi marcada pelo racha entre os ex-aliados Rodolffo e Sarah , com direito a bate-boca ao vivo, com direito a troca de acusações sobre traição - incluindo a participação de Gilberto . Confira a reação do público no Twitter: