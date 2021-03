Por O Dia

06/03/2021

A Prefeitura de Teresópolis, por meio do Gabinete de Crise, emitiu um comunicado neste sábado (6/03) confirmando a identificação da nova variante da Covid-19 no município. Segundo a administração, foi identificada uma contaminação de paciente do município pela variante P1 do vírus SARS COV2, agente etiológico da Covid-19. A investigação foi concluída pela FioCruz/ Laboratório Central e a Secretaria de Estado de Saúde, na última quarta-feira (3/03).



Trata-se de uma paciente mulher, de 76 anos, moradora de Teresópolis, que faleceu nesta sexta-feira (5/03), no Hospital do Instituto Nacional de Infectologia da FioCruz, onde estava internada após dar entrada na UPA 24h de Teresópolis com quadro grave.



Segundo o Gabinete de Crise, imediatamente após receber o laudo da FioCruz, a investigação epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde iniciou processo de controle da nova variante e está acompanhando todos os contatos da paciente. Outros casos estão em investigação e aguardam resultados dos seus exames de swab - RT PCR.



Segundo a Vigilância Epidemiológica, a introdução da variante P1 associada às aglomerações registradas nas últimas semanas (Carnaval e final do Campeonato Brasileiro) e também ao afrouxamento do cumprimento das medidas preventivas por parte da população são as condicionantes do período grave de aumento da doença que Teresópolis vem enfrentando.



No Brasil, as variantes circulantes conhecidas são a P1 e P2 (também recentemente identificada no RJ). Elas estão associadas a maior transmissibilidade da doença e, até onde se sabe, elas aumentam em três vezes o contágio. Estudos mostraram, também, coinfecção das cepas em um mesmo paciente. A gravidade da doença ainda encontra-se em estudo científico e deve ser objeto de preocupação de todos os teresopolitanos.



A orientação da Saúde neste momento é que a população aumente os cuidados para prevenir o avanço da contaminação, tais como: uso de máscaras; higienização regular das mãos; uso do álcool gel; e distanciamento social.