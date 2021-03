Por O Dia

Um homem foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado e provocar um acidente na noite deste sábado (13/03), no bairro Alto, em Teresópolis. A PM foi acionada para uma ocorrência de colisão entre dois veículos de passeio, na Avenida Alberto Torres e solicitou a realização de exame no condutor que teria causado a batida, sendo constatado pela perícia que o mesmo estava alcoolizado.



Uma pessoa, que estava no outro carro, ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital das Clínicas de Teresópolis (HCTCO). Segundo a PM, o estado de saúde da vítima não era grave.



No veículo do condutor que causou o acidente, a PM ainda apreendeu uma caixa de munição, com 23 cartuchos calibre 32 e dois cartuchos calibre 28, todos intactos. O material foi apresentado na 110ª DP, onde o caso foi registrado.