Foram abertas nesta segunda-feira (22/03) as inscrições para os cursos livres da Escola de Música de Teresópolis. Os cursos, oferecidos pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, são todos on-line e abrangem aulas de canto, piano e teclado, instrumentos de sopro, como saxofone e flauta, e instrumentos de corda, como violão e cavaquinho.

Os horários são variados e as. Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no site oficial da Prefeitura de Teresópolis. As vagas serão selecionadas por ordem de inscrição.O resultado final será divulgado no dia 31 de março na página oficial da Secretaria de Cultura no Facebook . As matrículas serão realizadas no período de 5 a 9 de abril.