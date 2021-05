Por O Dia

Publicado 04/05/2021 19:19

Durante patrulhamento de rotina, na noite desta segunda-feira (3/05), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Serviço Reservado (P2), do 30º BPM de Teresópolis, flagraram um homem em atitude suspeita na Rua Álvaro Paná, no bairro Fonte Santa. Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito fugiu, mas deixou para trás uma bolsa com 72 sacolés de cocaína, que foram apreendidos.

Durante a tarde, os PMs já tinham apreendido 50 cápsulas da droga, em ação de combate ao tráfico na Rua José Bandeira Viana, no bairro Rosário. Ninguém foi preso, mas o material também foi apreendido e encaminhado para a 110ª DP.