Publicado 11/05/2021 17:15

Resgatado no final do ano passado em Vassouras, um jacaré-do-papo-amarelo foi devolvido à natureza ontem (10), por equipes do Zoológico Municipal de Volta Redonda e do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea).

Em dezembro de 2020, o animal de 1,8m entrou em uma casa em Vassouras, onde foi contido pelo Corpo de Bombeiros e sedado. Após passar por análise na Universidade de Vassouras, o jacaré foi conduzido para o Zoológico Municipal de Volta Redonda e passou por reabilitação nos últimos meses.

Segundo a prefeitura de Volta Redonda, o animal foi solto em uma área considerada adequada, com incidência da espécie e indicada pelo Inea. O local não foi divulgado para garantir a segurança do animal.