03/04/2021

Volta Redonda - As Unidades Básicas de Saúde (USB) e da Família (UBSF) dos bairros Monte Castelo, São João, Vila Mury e Volta Grande irão funcionar neste domingo de Páscoa, dia 04, para atendimento de casos suspeitos de covid-19. De acordo com Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as quatro UBSF funcionarão das 07h às 19h.

As unidades já são referência para o atendimento de casos suspeitos do novo coronavírus na cidade. A secretária municipal de Saúde, Conceição de Souza Rocha, disse que haverá um médico em cada unidade no atendimento à população de Volta Redonda.

“Quando o paciente suspeito de covid-19 chega a uma unidade de referência, ele é atendido primeiramente por uma equipe multidisciplinar de enfermagem, que efetua a triagem através de exames que verificam os sinais vitais, a medição da sua escala de dor e temperatura. Para em seguida encaminhar ao médico que faz outros exames, orientação, além de solicitar a coleta de material para testagem e diagnóstico da covid-19, que é feita na própria unidade de saúde”, disse a secretária.

Nas unidades de referência à covid-19 são feitos os exames de RT-PCR (swab) colhendo uma amostra de secreção respiratória do paciente com suspeita da doença. O material é encaminhado ao Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels), no Rio de Janeiro.



A secretária ainda lembrou que a prefeitura iniciou a contratação de novos médicos para a Atenção Básica, mas que mesmo com poucos profissionais na rede pública, a população que busca atendimento consegue, pois há médicos que atendem remotamente nas unidades de saúde.

Ainda segundo a SMS, os hospitais São João Batista, Munir Rafful (Retiro), Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado), UPA Santo Agostinho e o Serviço de Pronto Atendimento (Cais Conforto) funcionam 24 horas para emergências médicas.