Publicado 10/04/2021 14:37 | Atualizado 10/04/2021 14:37

Volta Redonda - A partir desta segunda-feira, dia 12, através de uma parceria com uma empresa de plano de saúde e a plataforma Conexa Saúde, o município de Volta Redonda irá disponibilizar diariamente, teleconsultas para pessoas que apresentem sintomas da covid-19. O atendimento estará disponível, de 8h às 20h, para pessoas com sintomas da covid-19 e o WhatsApp (24) 99205-5433 pode ser utilizado para tirar dúvidas.

Para receber o atendimento, será preciso acessar o site da prefeitura: www.voltaredonda.rj.gov.br. Ao clicar na área de atendimento online e fazer cadastro, o paciente é direcionado para a plataforma Conexa. No primeiro acesso é necessário fornecer o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física). Após o procedimento, é só aguardar pela consulta por vídeo chamada com um dos médicos da Unimed VR. Caso seja necessário, o médico pode encaminhar um pedido de exame, conforme informou a prefeitura.

Esta é mais uma parceria entre a Unimed Volta Redonda e a prefeitura municipal para acelerar o diagnóstico da covid-19 e iniciar o tratamento mais rapidamente e, assim, minimizar a necessidade de internação. Na última semana, a Rede Municipal de Saúde passou a oferecer o teste de antígeno com resultado no mesmo dia, algumas horas depois do material ser colhido. Além disso, passou a fornecer remédios para o tratamento dos pacientes, de acordo com o receitado pelos médicos.

De acordo com o governo municipal, ainda ressaltou que “a prevenção é sempre o melhor remédio. O isolamento social, ficar em casa sempre que possível, e, se sair, que seja sempre usando a máscara de forma correta, cobrindo boca e nariz, além de lavar as mãos cuidadosamente ou utilizar o álcool a 70% para higiene das mãos e superfícies. Estas são as principais medidas de combate à covid-19”.