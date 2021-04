Volta Redonda chega ao total de 640 mortes por covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 18:31 | Atualizado 12/04/2021 18:31

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda atualizou nesta segunda-feira, dia 12, os dados sobre a covid-19. Mais 17 mortes foram confirmadas e cidade chega ao total de 640 óbitos provocados pela doença.

Segundo os dados divulgados, os casos confirmados são 23.965 e os notificados como suspeitos 61.282.

Ainda de acordo com o boletim, a ocupação de leitos na rede pública está em 66,1% de leitos clínicos e 93,5% de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já na rede particular, as taxas de ocupação são as seguintes: 46,4% em leitos clínicos e 67% leitos de UTI.