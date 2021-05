Convênio é assinado para oferta de crédito aos empreendedores de Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 17:11

Volta Redonda - Um convênio para oferta de crédito aos empreendedores de Volta Redonda foi assinado na manhã desta sexta-feira, dia 21. As linhas de crédito e condições oferecidas pela Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) foram apresentadas no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, onde a assinatura do contrato aconteceu.

O financiamento poderá beneficiar empreendedores, microempreendedores – formais (MEIs) ou informais e donos de pequenas empresas que comprovem realizar atividade produtiva no estado do Rio de Janeiro. Os valores de crédito são de até R$ 21 mil, com taxa de juros a partir de 0,25% ao mês, com 12 meses de carência e até dois anos para quitação.

Publicidade

“É um financiamento que vai de R$ 300 até R$ 21 mil e é voltado para o pequeno até o comércio local que tem um faturamento um pouco maior. É a AgeRio trabalhando para ser mais uma ferramenta de desenvolvimento econômico do estado”, destacou o presidente da AgeRio, André Vila Verde.

O empréstimo pode ser feito para capital de giro, investimentos em inovação, turismo, sustentabilidade, máquinas e equipamentos, franquias e expansão do negócio. Para solicitá-lo o empreendedor deve ter inscrição no estado do Rio de Janeiro, faturamento anual de até R$ 360 mil e não possuir restrições no Serasa.

Publicidade

O presidente do Conselho de Administração da agência, Vinicius Sarciá, lembrou que neste momento de pandemia, muitas pessoas estão em dificuldade e através da AgeRio, o Estado facilita o acesso ao crédito que ajuda na retomada da atividade econômica.



“Estamos fazendo ser acessível pequenos empréstimos que fazem esses empreendedores voltarem a produzir, gerando renda para eles e suas famílias”, disse Sarciá.

O prefeito Neto comentou sobre o convênio. “Agradeço a AgeRio por esta grande parceria. Através dela nós vamos gerar e salvar muitos empregos neste momento tão difícil, eu não tenho dúvidas”, considerou Neto.



A concessão de crédito será realizada mediante cadastro feito no Banco da Cidadania, ligado à Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária). Os funcionários passaram por um treinamento e estão aptos a receber os interessados em ter acesso ao financiamento.

Publicidade

O Banco da Cidadania fica na Rua Antônio Barreiros, nº 194, no bairro Nossa Senhora das Graças e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A cerimônia contou com a participação do; do presidente do Conselho de Administração da agência, Vinicius Sarciá; dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Ação Comunitária, Sérgio Sodré e Munir Francisco; representantes de entidades de classe da cidade como a Aciap (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), entre outros.