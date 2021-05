Dois acidentes são registrados no trecho urbano da BR-393 em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 16:30

Volta Redonda - Uma colisão entre uma moto e um veículo de passeio resultou na morte de um motociclista em Volta Redonda. O acidente aconteceu na tarde deste sábado, dia 22, no perímetro urbano da BR-393, no km 286, no bairro Jardim Amália II.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outra colisão foi registrada no mesmo trecho da estrada.

Publicidade

O outro acidente ocorreu próximo ao km 286,6, no Jardim Amália I. Nesta batida, um carro colidiu na traseira de um ônibus. O motorista do veículo foi levado para o Hospital São João Batista (HSJB).