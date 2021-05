Força-tarefa encerra festa clandestina, dispersa aglomeração em praça pública e interdita bar que funcionava como boate Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 11:37

Volta Redonda - Um bar no Centro de Volta Redonda foi interditado pela força-tarefa, neste sábado, dia 22, por descumprir as medidas de prevenção à covid-19 na cidade. Segundo a fiscalização, o local funcionava como boate, promovendo aglomeração, música alta e não respeitando as medidas de prevenção como uso de máscara e distanciamento.

Também segundo relatório da força-tarefa, no sábado, uma aglomeração foi dispersada na Praça da Colina e uma festa clandestina encerrada no bairro Eucaliptal. Durante a ocorrência, a proprietária do imóvel relatou que cedeu a garagem para uma festa de aniversário do vizinho, porém agentes da guarda encontraram uma festa não autorizada.

Os moradores podem denunciar casos de aglomeração de pessoas, festas clandestinas, através dos telefones: 156 (Central de Atendimento Único), 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar.