Volta Redonda

Dados estatísticos da covid-19 em Volta Redonda preocupam equipe de saúde do MEP

A taxa de mortalidade e transmissão da covid -19 em VR é maior que a média do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, de acordo com os gráficos apresentados

Publicado 23/05/2021 15:25 | Atualizado há 17 horas