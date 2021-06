Vistoria em ônibus em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 29/06/2021 15:04 | Atualizado 29/06/2021 15:14

Volta Redonda - Na manhã desta terça-feira, dia 29, foi realizada uma vistoria em 26 ônibus da frota que circula em Volta Redonda. A inspeção aconteceu no bairro Jardim Ponte Alta. Desses, três estavam com itens de acessibilidade sem condições de uso.

Os veículos com os equipamentos inadequados foram recolhidos para a garagem das empresas para a substituição desses itens de segurança. Eles deverão passar por uma nova vistoria antes de serem colocados em circulação novamente.

Durante a fiscalização foram observadas as condições dos elevadores destinados aos cadeirantes, o funcionamento de itens de segurança como as luzes internas e externas dos veículos, estado de conservação dos pneus, lataria, freios, portas e janelas, além da data de validade dos extintores, entre outros pontos.

A inspeção é realizada pela Secretaria Municipal Transporte Urbano (STMU), e desta vez contou com a presença do representante da recém criada Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, o secretário Pastor Washington Uchoa.

Segundo o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, a ação faz parte das metas da administração municipal de tornar a cidade mais inclusiva.

“Não podemos permitir que as pessoas sejam impedidas de utilizar o transporte porque o equipamento de acessibilidade está danificado. Nosso objetivo é fazer com que Volta Redonda seja uma cidade com acessibilidade para todos. Vamos realizar ações pontuais para que isso aconteça. Estamos fazendo isso pouco a pouco. O próximo passo será nas escolas da rede municipal”, disse o secretário.